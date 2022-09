GP Países Baixos F1, Max Verstappen: “Podemos fazer melhor do que isto” | AutoSport

Depois de dominar por completo o GP da Bélgica, Max Verstappen enfrentou um começo difícil do Grande Prémio do seu país. Problemas com a caixa de velocidades só permitiram 10 minutos em pista na primeira sessão de treinos, tendo depois visto a Ferrari liderar a tabela de tempos no segundo treino.

Depois de ter demonstrado alguma falta de ritmo nas simulações de qualificação, o líder do campeonato pediu muito mais à Red Bull.

“Faltou o treino livre 1 com os pneus macios”, disse o piloto neerlandês à F1.com. “Penso que com o pneu duro [no segundo treino] não conseguimos distinguir o equilíbrio porque tínhamos tão pouca aderência e ficamos sem uma sessão atrás. Entrámos no TL2 e o equilíbrio não era grande coisa, mas numa sessão de uma hora não se pode realmente mudar muito do carro, por isso tentámos lidar com o que tínhamos, e por isso não foi grande coisa hoje, por isso vamos ter a noite para resolver. Com certeza que podemos fazer melhor do que isto”.

Com muito trabalho pela frente para a equipa, depois de terem perdido tempo valioso sem o carro de Verstappen, que recordamos utiliza um fundo diferente do de Sergio Pérez, o piloto diz não ter ficado surpreendido com a diferença para os dois pilotos da Ferrari, que terminaram o segundo treino com os melhores tempos por volta. “Para ser honesto, não fiquei surpreendido quando vi a diferença de tempo por volta, por isso há muitas coisas que podemos melhorar. Temos a noite inteira para analisar as coisas e, claro, também o terceiro treino. Tentarei, claro, ser mais competitivo”, garantiu Verstappen.