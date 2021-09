GP Países Baixos F1: Max Verstappen não treinou para Zandvoort no simulador | AutoSport

Max Verstappen vai ter, novamente, uma enorme base de apoio por todo o circuito de Zandvoort. É normal, o piloto da casa, que luta pelo campeonato do mundo e qualquer ajuda é preciosa, se bem que o neerlandês não ache que os pilotos se deixem contaminar pela pressão do público, porque são “profissionais e estamos focados no trabalho que temos em pista. É bom ver os fãs, mas no fim do dia, preciso de ser rápido na pista e isso é o mais importante.”

Quanto à falta de conhecimento do traçado, Verstappen, ao contrário de outros pilotos, não fez trabalho de simulador.

“Não fiz voltas no simulador. Existem muitas questões sobre a pista, mas penso que temos muito tempo no carro e penso que o tempo vai estar bom durante o fim de semana, por isso ajuda.”