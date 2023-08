GP Países Baixos F1, Max Verstappen: “Não foi fácil” | AutoSport

Max Verstappen celebrou a sua nona vitória consecutiva esta temporada, igualando o recorde de Sebastian Vettel e originando uma enorme festa dos fãs neerlandeses. Nem a chuva intensa os parou e isso foi recordado pelo piloto da casa, que venceu em Zandvoort pela terceira vez em outras tantas corridas desde o regresso da Fórmula 1.

“Não foi fácil hoje, com o clima e decidir quando seria a altura certa para parar, mas estou muito orgulhoso. Fiquei com pele de galinha quando cantaram o hino nacional antes do arranque, e mesmo com o mau tempo, a chuva, os fãs continuaram a apoiar”, explicou o vencedor do GP dos Países Baixos.

Tendo igualado o recorde de vitórias consecutivas na F1 que pertencia a Sebastian Vettel, Verstappen ainda não quer pensar em aumentar o número de triunfos seguidos, preferindo “aproveitar este fim de semana”, porque “estamos sempre pressionados para ter o melhor desempenho e estou muito feliz por vencer”, concluiu.

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool