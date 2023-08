GP Países Baixos F1, Max Verstappen: “foi uma qualificação muito traiçoeira…” | AutoSport

Mais um pole para Max Verstappen, a 28ª para o neerlandês, que fica apenas a uma de Juan Manuel Fangio: “foi uma qualificação muito traiçoeira, começar de intermédios foi complicado, estava muito escorregadio com o novo asfalto, portanto tinha mesmo que conseguir uma boa volta e ficar fora de problemas, e correu tudo bem até ao fim, em que já com pneus slicks estivemos mais à vontade. Durante a qualificação tivemos uma linha de trajetória mais definida que tínhamos de seguir, mas na Q3 já foi mais agradável” começou por dizer Max Verstappen que explicou as dificuldades com os intermédios na Q1: “esta foi a primeira vez que viemos aqui com este tempo, e com o vento e talvez tenhamos subestimado o vento, o sol e a velocidade com que a pista estava a secar”, arriscando com isso alguns problemas que não teve: “de resto a pressão está sempre lá para que tudo corra bem aqui, agora vamos ver amanhã…”