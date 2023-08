GP Países Baixos, F1: Max Verstappen foi o mais rápido no TL1 | AutoSport

Tendo passado grande parte do treino livre 1 do Grande Prémio dos Países Baixos sem montar pneus macios, Max Verstappen foi sempre um dos pilotos com tempos mais rápidos na sessão. Depois de uma curta interrupção por bandeira vermelha por acidente de Nico Hülkenberg, o piloto neerlandês regressou à pista com pneus macios para passar a liderar a tabela de tempos até ao final do treino, alcançando o registo de 1:11.852s.

Verstappen bateu Fernando Alonso por 0.278s, enquanto Lewis Hamilton terminou o treino com o terceiro registo mais rápido, a 0.373s de Verstappen. O piloto espanhol da Aston Martin terminou o treino como um dos mais rápidos em pista, mas o seu companheiro de equipa, Lance Stroll, pouco rodou em pista, com um problema no AMR23 a não permitir que o canadiano completasse mais do que duas voltas em Zandvoort.

Com o tempo de 1:16.910s, Kevin Magnussen foi o primeiro piloto a registar a primeira referência da sessão, com pneus duros. No entanto, o dinamarquês não durou muito tempo na liderança da tabela de tempos, uma vez que Max Verstappen deu início ao seu treino com o tempo de 1:15.393s.

Ainda nos dez primeiros minutos da sessão, que teve Robert Shwartzman a substituir Carlos Sainz na Ferrari conforme planeado, os dois pilotos da Mercedes passaram brevemente pela liderança da tabela de tempos – com pneus duros – sempre com resposta de Verstappen, que alcançou o tempo de 1:13.191s ainda com o mesmo composto de pneus da Pirelli.

No final dos primeiros vinte minutos, cinco pilotos não tinham ainda qualquer tempo marcado. Eram eles Yuki Tsunoda, Lando Norris, Oscar Piastri, Zhou Guanyu, Fernando Alonso e Lance Stroll. Este último, com a equipa a trabalhar no seu carro. O canadiano ainda saiu para a pista, mas foi mandado regressar à box, ainda sem encontrarem soluções para as questões no seu carro.

O primeiro piloto a rodar com pneus macios foi Logan Sargeant, baixando o melhor tempo de Verstappen para 1:12.814s. O seu companheiro de equipa foi ainda mais rápido na sua primeira tentativa com o mesmo composto, mas pouco antes, Sergio Pérez tinha já passado para a frente da tabela de tempos, com 1:12.439s. Enquanto isso, Pierre Gasly também passou para os primeiros lugares quando montou os pneus macios, sendo um pouco mais lento do que os dois Williams.

Sem que Max Verstappen tivesse ainda usado pneus macios, Nico Hülkenberg perdeu o controlo do seu Haas já perto dos últimos 15 minutos da sessão inaugural do Grande Prémio dos Países Baixos, batendo ligeiramente nas proteções da pista na curva 13 e ficando com o monolugar preso na caixa de gravilha, com danos na asa dianteira. A maior preocupação da equipa norte-americana era os danos no fundo do VF-23 do piloto alemão e o facto de só terem mais uma unidade da nova asa dianteira que o Hülkenberg estava a usar. Vão resguardar este componente na sessão da tarde ou arriscar no treino livre 2? Essa é a maior dúvida da Haas.

Quando a sessão recomeçou, apenas com 10 minutos para o seu final, e já com a confirmação que um problema hidráulico impediria o regresso de Lance Stroll, Max Verstappen passou de novo para o topo da tabela de tempos, com pneus macios. 1:11.852s foi o tempo alcançado pelo piloto da casa, enquanto Fernando Alonso deu o ar da sua graça, registando o segundo tempo mais rápido, a 0.278s.

A sessão terminou com Max Verstappen a fazer uma pequena incursão pela caixa de gravilha na última volta ao cronómetro, mas sem qualquer dano no RB19. Depois de ter passado algum tempo na liderança da tabela de tempos, Sergio Pérez terminou o treino atrás de Lewis Hamilton no quarto posto.

Enquanto isso, a Ferrari completou a sessão sem que Charles Leclerc e Shwartzman usassem pneus macios. Ambos registaram os seus tempos mais rápidos com o composto médio, longe do top 10.

A Williams esteve a um bom nível Alexander Albon em quinto e Sargeant em sétimo, enquanto, após um início lento, Lando Norris e Oscar Piastri foram sexto e oitavo, respetivamente.

Yuki Tsunoda e Esteban Ocon fecharam os dez mais rápidos da sessão inaugural em Zandvoort.