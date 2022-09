GP Países Baixos F1, Max Verstappen: “Fizemos todas as escolhas certas” | AutoSport

Max Verstappen voltou a ser imperial no Grande Prémio do seu país e conquista a 10ª vitória da temporada.

O circuito de Zandvoort foi o palco para mais uma vitória ‘sem espinhas’ de Max Verstappen que, com um RB18 bastante veloz em Zandvoort, não deu hipóteses à concorrência.

Max Verstappen mostrou-se radiante por vencer “uma corrida bastante difícil”, mais uma vez, perante uma onda laranja em massa:

“Hoje foi uma corrida bastante difícil, tivemos que dar o máximo durante toda a corrida e, claro, depois do virtual safety-car fizemos todas as escolhas certas”.

“No início eu estava meio reticente [com a estratégia], mas no final resultou muitíssimo bem. Assim que voltámos aos pneus macios tivemos de novo grande ritmo”.

“Antes do safety-car pensei que fosse ok continuar com os pneus duros, embora fossem um bocado mais lentos, mas assim que surgiu o SC eu pensei que não fôssemos capazes de continuar com o ritmo se não parássemos, portanto fomos para os macios”.

Verstappen ainda foi confrontado por Lewis Hamilton na fase final da corrida, mas os pneus novos de Verstappen levaram rapidamente a melhor sobre o sete vezes campeão do mundo e tudo não passou de um calafrio para o neerlandês.

“Tive um grande reinício de corrida, tínhamos mais velocidade de ponta e isso ajudou-nos a atacar a curva 1 e a partir desse momento tivemos um grande equilíbrio no carro”

“Temporizámos tudo na perfeição e é incrível voltar a vencer!”

O campeão do mundo ressalvou ainda o quão especial era voltar a vencer ‘em casa’:

“É sempre especial vencer o teu Grande Prémio de casa, tal como foi no ano passado. Este ano tenho de dizer que tive de trabalhar ainda mais por ele, portanto é realmente incrível”.

Depois de um comportamento e de um ambiente exemplar do público dos Países Baixos, o campeão do mundo sublinhou: “Orgulho em ser neerlandês”.

Verstappen tem agora 109 pontos de diferença para Sergio Pérez e Charles Leclerc e está cada vez mais perto de revalidar o título.