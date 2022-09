GP Países Baixos F1: Max Verstappen deverá escapar a penalização após problemas no treino | AutoSport

O primeiro treino durou apenas 10 minutos para Max Verstappen. O piloto neerlandês da Red Bull ficou parado em pista com problemas na caixa de velocidades, confirmado logo após a sessão por Christian Horner, que esperava ter o carro do líder do campeonato pronto para o segundo treino.

Em declarações à publicação Motorsport-Magazin.com, Helmut Marko confirmou que a Red Bull adicionou uma caixa de velocidades extra à alocação da época em Spa-Francorchamps, quando Max Verstappen foi penalizado por troca de vários componentes da unidade motriz e da caixa de velocidades.

“Felizmente aumentamos a alocação de caixas de velocidades em Spa. Ainda não sabemos o que aconteceu [no treino], temos de abrir primeiro o carro. Mas não haverá penalização. Por outro lado, já temos experiência em arrancar da parte de trás da grelha!”, disse o responsável da equipa.

O piloto neerlandês relatou um problema entre a quarta e quinta velocidades antes do seu carro parar em pista, depois de apenas sete voltas em frente de uma multidão de compatriotas