GP Holanda F1: Max Verstappen convocado pelos comissários | AutoSport

Max Verstappen foi convocado pelos comissários do GP da Holanda. Em causa está uma “alegada ultrapassagem ao carro 18, enquanto as bandeiras vermelhas eram mostradas, às 15:10hh entre a curva 10 e 11”. O episódio aconteceu no segundo treino livre, na altura em que Nikita Mazepin ficou preso na gravilha depois de uma saída de pista.