GP Países Baixos F1: Max Verstappen bate Norris e conquista nova pole position | AutoSport

Max Verstappen conquistou a pole position para a corrida do Grande Prémio dos Países Baixos, a 28ª da sua carreira, batendo Lando Norris por 0.537s. O piloto da ‘casa’ completou a sua última volta rápida com o tempo de 1:10.567s, numa sessão em que os seis pilotos mais rápidos são de seis equipas diferentes, comprovando a curta margem que há entre todos.

George Russell foi o terceiro mais rápido, superando o tempo de Alexander Albon e com Fernando Alonso no sexto posto, seguido de Carlos Sainz. Sergio Pérez não foi além do sétimo lugar da grelha de partida, seguido de Oscar Piastri. Charles Leclerc e Logan Sargeant sofrerem acidentes na Q3 e saem da última quinta fila da grelha de partida.

Foi uma sessão de qualificação interessante, interrompida com duas bandeiras vermelhas na Q3 e com o piso muito molhado logo na fase iniciar da Q1. Assistimos a algumas surpresas, como a eliminação de Lewis Hamilton na Q2, mas foram os dois pilotos da McLaren que colocavam mais expectativas para a discussão final da pole position, depois de terem dado excelentes sinais na Q1 e Q2 com a pista mais molhada do que na luta final.

Depois da corrida sprint da Fórmula 2 ter sido cancelada devido às más condições meteorológicas e ao acidente aparatoso na volta inaugural, a sessão de qualificação da Fórmula 1 começou sem chuva, mas com os pilotos com pneus intermédios a saírem para a pista ainda com muita água.

Como foi a qualificação:

Enquanto não chovia, os pilotos aproveitaram para realizar os seus tempos por volta antes que pudesse começar a chover. Mesmo assim, alguns pilotos sentiram grande dificuldade para manterem os monolugares dentro dos limites da pista. Beneficia Lando Norris que a menos de 12 minutos liderava a tabela de tempos, com mais de 1 segundo de vantagem para Sergio Pérez.

Nesta altura, Max Verstappen queixava-se de não ter aderência no carro. No entanto, o piloto neerlandês conseguiu passar para o topo da tabela de tempos à entrada para os últimos 10 minutos da Q1, sendo depois batido por Norris e mais tarde Oscar Piastri, que registou o crono de : 1:22.059s.

A pista ia secando conforme os carros iam passando e por isso passaram George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Verstappen e Alexander Albon pela liderança da tabela de tempos.

Em posição complicada estava Charles Leclerc, que entrou para a sua última tentativa de volta rápida nas posições de eliminação e com chuva ligeira sentida no circuito, tendo passado à Q2 com o 14º tempo.

Eram eliminados na primeira fase da qualificação Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Liam Lawson.

Logan Sargeant foi o primeiro piloto a sair para a pista dando início à Q2. Mas foi Verstappen quem colocou a primeira grande referência na tabela de tempos, mas com os dois pilotos da Williams a darem bons sinais na fase inicial da Q2.

Enquanto Verstappen melhorava o seu anterior registo, Oscar Piastri também comprovou o bom momento em Zandvoort, mas foi Lando Norris quem passou a liderar a Q2 a menos de 8 minutos do fim.

Já era visível uma linha seca na pista, o que levou a melhorias de tempo por parte da maioria dos 15 pilotos. Carlos Sainz pedia à equipa um novo jogo de pneus intermédios para o final da Q2, uma vez que estava em posição de eliminação à entrada dos 5 últimos minutos. Uma estratégia que alguns pilotos também repetiram.

Verstappen detinha o tempo de referência a quatro minutos do fim, sem ter parado para trocar de pneus, registando 1:19.652s, a 0.939s de Sergio Pérez, com pneus novos.

Quem também tinha pneus novos era Alexander Albon que passou a liderar a tabela de tempos, com 1:19.399s. Os dois Ferrari entravam nos últimos dois minutos em posições de eliminação.

Nos instantes finais, Piastri voltou a liderar a tabela de tempos, com Albon a 0.007s, mas o seu companheiro de equipa não entrou na box para trocar de pneus e conseguiu mesmo assim, passar à Q3.

Verstappen acabou por bater o tempo de Piastri, enquanto Lance Stroll, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Nico Hülkenberg eram eliminados, assim como o surpreendente Lewis Hamilton. Em sentido contrário, Logan Sargeant passou à Q3 pela primeira vez na sua temporada de estreia.

Estavam em pista para a derradeira discussão da pole position os dois pilotos da Red Bull, os dois pilotos da McLaren, os dois pilotos da Williams, os dois pilotos da Ferrari, Fernando Alonso e George Russell, com pista a secar e sem chuva. De pneus macios entraram imediatamente em pista Albon, Russell, Carlos Sainz e Sargeant, enquanto Piastri reentrou na box para trocar os intermédios pelo composto para piso seco e Max Verstappen manteve os pneus intermédios.

Lando Norris ainda não tinha entrado em pista quando Sargeant perdeu o controlo da traseira do seu Williams e bateu nas proteções do circuito neerlandês na curva 2. O norte-americano tinha na altura o tempo mais rápido registado, com 1:15.743s.

A sessão foi retomada cerca de quinze minutos depois do acidente e da suspensão sob bandeira vermelha, com nove carros a seguirem para a pista. Albon veio para a box para trocar de pneus, quando Lando Norris e Oscar Piastri assumiram a frente da tabela de tempos, vantagem de 0.199s do britânico.

Pouco tempo decorrido entre o recomeço da Q3 por acidente de Logan Sargeant, quando Charles Leclerc bateu forte nas barreiras do circuito na saída da curva 9. O Ferrari do piloto monegasco subvirou e bateu no muro, numa altura em que os dois McLaren lideram a tabela de tempos, com vantagem para Lando Norris.

Quando a sessão regressou à condição de bandeira verde, apenas Pérez, Albon e Alonso saíram para a pista.