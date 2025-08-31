GP Países Baixos F1, Liam Lawson: “Também não estou contente”
Liam Lawson respondeu ao tom crítico de Carlos Sainz, após o GP dos Países Baixos. Os comissários da corrida responsabilizaram Sainz pelo incidente em que ambos estiveram envolvidos, e aplicaram uma penalização de 10 segundos ao espanhol.
Sainz ficou furioso com a decisão, criticando abertamente os comissários e também Lawson, acusando-o de pilotar de forma agressiva, preferindo o contacto em vez de evitar uma colisão.
Em resposta, Lawson defendeu a sua pilotagem, negando as acusações. Ele argumentou que estava simplesmente seguindo as regras e que o próprio facto de Sainz ter sido penalizado confirmava a sua versão dos eventos.
Lawson sugeriu que Sainz o procurasse para conversar em particular, em vez de expressar as suas frustrações publicamente. Ele reconheceu a frustração do espanhol, mas salientou que todos os pilotos conhecem as regras do desporto.
“Obviamente, também não estou contente. Isso arruinou o meu dia”, disse Lawson à imprensa. “As regras estão escritas como estão, e sabemos como estão escritas. Eu também fui penalizado este ano, quando estava a tentar ultrapassar e achei que deveria ter espaço; não tive e recebi uma penalização. Então, é algo com que aprendemos. Sabemos que todos sabemos disso”.
“É a primeira volta após o reinício. Está muito escorregadio, os pneus estão frios, e tudo bem tentar a manobra, mas é arriscado e acabamos por nos tocar, o que não é ideal, mas foi por isso que ele recebeu uma penalização.”
“Ele pode fazer todos os comentários que quiser”, disse o neozelandês. “Gostaria que ele tivesse vindo falar comigo sobre isso em vez de falar em público. Se fosse culpa minha, eu teria recebido uma penalização. Entendo a frustração dele. Não queremos estar nessas situações. Como eu disse, também já passei por isso. É assim que as regras estão escritas, e todos nós sabemos disso.”
