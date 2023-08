GP Países Baixos F1: Liam Lawson substitui Daniel Ricciardo | AutoSport

Daniel Ricciardo está fora do resto do Grande Prémio dos Países Baixos por lesão sofrida no embate durante o segundo treino livre de hoje. O piloto australiano da AlphaTauri será substituído por Liam Lawson, piloto de reserva da Red Bull e da estrutura italiana.

Depois de ser examinado no centro médico do circuito, foi encaminhado para um hospital local para uma nova avaliação, havendo o rumor, ainda não confirmado pela AlphaTauri, que o piloto sofreu uma fratura no pulso. Ainda não se sabe quanto tempo Ricciardo não poderá competir.

Lawson compete atualmente na Super Formula japonesa, fazendo parte da Red Bull Junior Team, vai tornar-se o terceiro companheiro de equipa de Yuki Tsunoda na temporada, depois de Ricciardo e Nyck de Vries.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool