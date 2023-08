GP Países Baixos F1, Liam Lawson: “estou feliz por ter passado pela corrida…” | AutoSport

Liam Lawson terminou a sua corrida de estreia em 13º, fez um bom trabalho, aprendeu o carro e foi adaptando-se às condições, que estiveram em constante evolução. Não cometeu erros e conseguiu ganhar ritmo com os pneus de seco, que utilizou pela primeira vez no AlphaTauri: “O objetivo era fazer as 72 voltas de hoje. Quando entrei na grelha e começou a chover, a sensação não foi a melhor. Depois disso, não tivemos outra opção senão fazer a paragem nas boxes, mas, infelizmente, fomos penalizados e perdemos muito tempo durante essa paragem. Penso que depois de termos tido ar limpo durante a segunda metade da corrida e depois de termos usado os pneus intermédios no final, o meu ritmo não foi assim tão mau. Ainda há algum trabalho a fazer, mas estou feliz por ter passado pela corrida, experimentando diferentes condições e cenários, para poder levá-los adiante.”