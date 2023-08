GP Países Baixos F1, Liam Lawson “corrida limpa é o meu objetivo…” | AutoSport

Não demorou muito para que o drama surgisse depois que a temporada recomeçou com ação na pista na sexta-feira, quando Oscar Piastri e Daniel Ricciardo bateram no início do TL2 – e o australiano ficou mal tratado, já que partiu um osso de uma mão. Ricciardo deparou-se com o McLaren atravessado na Curva 3 e ‘atirou-se’ para as barreiras, de modo a evitar o monolugar do seu compatriota. Contudo, não conseguiu tirar a mão do volante a tempo e partiu um metacarpo.

A lesão vai deixá-lo de fora durante algumas semanas e o júnior da Red Bull, Liam Lawson, foi escolhido para substituir o australiano, depois de se ter discutido um regresso do antigo piloto da AlphaTauri, Nyck de Vries.

O novato teria sempre uma tarefa difícil para ganhar velocidade em apenas uma sessão de treinos, e a sua causa não foi ajudada pelo facto de o FP3 estar completamente molhado.

Depois de se ter qualificado em 20º lugar – a respeitáveis 1,4 segundos da Q2 – numa pista ainda molhada, Lawson vai agora enfrentar o seu primeiro Grande Prémio de sempre num circuito particularmente desafiante, como demonstraram os múltiplos incidentes ocorridos até agora neste fim de semana.

O simples facto de ver a bandeira axadrezada sem um incidente de maior representaria um sucesso para o jovem de 21 anos, que ainda não completou uma volta em piso seco com o AlphaTauri de 2023 e precisa da quilometragem vital num carro de F1 atual para ganhar experiência antes de uma provável segunda saída em Monza no próximo fim de semana: “Foi muito desafiador!”, disse ele à imprensa depois de chegar a P20 na grelha. “Obviamente, é muito emocionante. Em primeiro lugar, tenho pena do Daniel, nunca se quer ver uma coisa destas. Para mim é uma grande oportunidade, por isso é muito emocionante, mas foi um dia muito desafiante. Especialmente com as condições, a tentar habituar-me ao [pneu intermédio] porque nunca o tinha usado antes. Para ser honesto, estava a sentir-me bastante confortável na primeira parte da qualificação, mas quando voltou a chover, colocámos o segundo conjunto e não consegui extrair tudo.

Agora, quero fazer uma corrida limpa. Se vai ser com pista seca, vou ter de reaprender tudo de novo com o pneu de seco. Penso que uma corrida limpa é o objetivo da equipa, e o meu objetivo.”