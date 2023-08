GP Países Baixos F1, Lewis Hamilton: “os pneus sobreaqueceram, por isso não consegui melhorar” | AutoSport

Lewis Hamilton admite que a principal causa da sua eliminação na Q2 em Zandvoort, e o consequente 13º lugar na grelha de partida para a corrida de domingo, se deveu aos pneus. Em declarações à Sky Sports sobre o que aconteceu na sua última volta, Hamilton disse: “Fiz duas voltas rápidas no final e os pneus sobreaqueceram, por isso não consegui melhorar.” Quanto ao carro que ele tem à sua disposição para a corrida, e o que pode ser possível: “Espero que quando o carro estiver um pouco mais pesado [com combustível], talvez possamos progredir. Não é uma pista fácil para isso, mas amanhã é um novo dia, por isso vou dar o meu melhor.”

Hamilton também explicou como ele e Russell seguiram direções de afinação diferentes após o treino de sexta-feira, tendo ficado em quarto lugar no TL2, 10 lugares à frente do seu colega de equipa mais novo.

“Fizemos algumas mudanças pensando que estávamos indo na direção certa, mas não funcionou”, disse.

“George foi numa direção diferente e parece ter funcionado para ele.”