GP Países Baixos F1, Lewis Hamilton: “Não tenho a certeza do que aconteceu”

Lewis Hamilton teve o seu primeiro abandono da temporada, primeiro com as cores da Ferrari, depois de ter saído da pista na 23.ª volta do Grande Prémio dos Países Baixos. O piloto falhou a entrada na curva 3 e acabou numa zona pintada. Terá sido a humidade dos chuviscos que iam caíndo a causar o desfecho indesejado.

Mais tarde, Hamilton admitiu que não conseguia entender o que tinha acontecido “Não tenho mesmo a certeza. Terei de rever a corrida, mas a traseira escapou e não consegui recuperar. disse em declarações à Sky Sports

Apesar de ter feito dois piões nos treinos, Hamilton qualificou-se em sétimo lugar, apenas uma posição atrás do seu colega de equipa Charles Leclerc. O piloto disse que se sentiu mais confortável com o carro este fim de semana e que tinha pedido à equipa para fazer um pit-stop mais cedo, pouco antes do acidente.

“O carro estava um pouco instável, mas acho que fizemos progressos este fim de semana e o meu ritmo parecia bastante bom”, disse Hamilton. “Estava a apanhar o George [Russell] e acho que tinha o ritmo de alguns carros à minha frente. Mas é muito estranho não terminar uma corrida e sair tão, tão cedo. Por isso, não é nada bom, mas é o que é.”