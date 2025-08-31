GP Países Baixos F1, Lewis Hamilton: “Não tenho a certeza do que aconteceu”
Lewis Hamilton teve o seu primeiro abandono da temporada, primeiro com as cores da Ferrari, depois de ter saído da pista na 23.ª volta do Grande Prémio dos Países Baixos. O piloto falhou a entrada na curva 3 e acabou numa zona pintada. Terá sido a humidade dos chuviscos que iam caíndo a causar o desfecho indesejado.
Mais tarde, Hamilton admitiu que não conseguia entender o que tinha acontecido “Não tenho mesmo a certeza. Terei de rever a corrida, mas a traseira escapou e não consegui recuperar. disse em declarações à Sky Sports
Apesar de ter feito dois piões nos treinos, Hamilton qualificou-se em sétimo lugar, apenas uma posição atrás do seu colega de equipa Charles Leclerc. O piloto disse que se sentiu mais confortável com o carro este fim de semana e que tinha pedido à equipa para fazer um pit-stop mais cedo, pouco antes do acidente.
“O carro estava um pouco instável, mas acho que fizemos progressos este fim de semana e o meu ritmo parecia bastante bom”, disse Hamilton. “Estava a apanhar o George [Russell] e acho que tinha o ritmo de alguns carros à minha frente. Mas é muito estranho não terminar uma corrida e sair tão, tão cedo. Por isso, não é nada bom, mas é o que é.”
Canam
31 Agosto, 2025 at 17:34
A Ferrari tem de ir à bruxa. Este já sai sózinho.Aposentação é para pensar já.
O Leclerc a fazer pela vida, levou com outro em cima…e ainda por cima italiano.Mamma mia.