GP Países Baixos F1: Lewis Hamilton com tarefa difícil pela frente | AutoSport

A qualificação do GP dos Países Baixos de F1 ‘ofereceu-nos’ seis construtores diferentes nas três primeiras filas, mas com uma ordem confusa, que poucos admitiriam, com alguns carros e pilotos rápidos estão ‘fora de posição’. Um deles é Lewis Hamilton.

O piloto da Mercedes lutou com o tráfego em várias ocasiões na qualificação e, depois de ser impedido por Yuki Tsunoda na Q2, não conseguiu estabelecer um tempo de volta rápido o suficiente para avançar, saindo em 13º lugar na grelha de hoje.

Tsunoda recebeu uma penalização de três lugares na grelha devido ao incidente, que o fará partir de 17º, mas isso não ajuda em nada Hamilton, que vai agora tentar lançar uma recuperação na corrida, num circuito onde esteve particularmente rápido na sexta-feira – e onde, há um ano, esteve na luta pela vitória.

Se Hamilton precisa de algum incentivo, então o fim de semana tem sido marcado por inúmeras bandeiras vermelhas e interrupções até agora – tanto em piso seco como molhado – o que sugere que poderá haver períodos de Safety Car e incidentes que abrem oportunidades de progresso na grelha, mas em condições normais esta é das piores pistas do ano para ultrapassar, ainda que o banking da última curva facilite um pouco mais pois torna a reta ‘artificialmente’ mais longa, pois os pilotos aceleram a fundo bem antes do que sucedia no passado.