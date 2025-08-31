GP Países Baixos F1: Lewis Hamilton com cinco lugares de penalização na próxima corrida
Lewis Hamilton foi punido com cinco lugares na grelha para o Grande Prémio de Itália depois de infringir as regras das bandeiras amarelas duplas antes do arranque da corrida em Zandvoort. Os comissários colocaram bandeiras amarelas duplas na última curva para garantir a segurança dos mecânicos e outras pessoas posicionadas na grelha de partida antes da corrida.
Os comissários verificaram que, embora o piloto tivesse levantado o pé do acelerador, reduzido a velocidade em cerca de 20 km/h e travado mais cedo, essa desaceleração não foi considerada suficiente face ao perigo existente na última curva, onde estavam mecânicos e pessoal da organização.
O que a FIA disse:
“Devido às características da pista, o diretor de corrida informou todos os participantes que a última curva antes da pit lane teria bandeiras amarelas duplas. Isto foi feito para garantir a segurança dos pilotos no grid e na pit lane. Os regulamentos exigem que qualquer piloto que passe por um setor de marshalling com bandeiras amarelas duplas «reduza significativamente a velocidade…».
Analisámos a telemetria disponível no sistema da FIA. Também solicitámos à equipa que nos fornecesse os seus dados de telemetria. Tudo isto levou algum tempo e, como resultado, esta decisão foi adiada.
Além disso, o artigo 44.1 exige que todos os pilotos que completem mais de uma volta de reconhecimento conduzam pela estrada de entrada dos boxes a uma «velocidade bastante reduzida».
Os dados mostraram que o piloto entrou no setor de bandeiras amarelas duplas a aproximadamente 20 km/h a menos do que a sua velocidade no mesmo ponto nas sessões de treinos, reduziu a aceleração em cerca de 10% a 20% e levantou o pé e travou 70 metros antes ao entrar na pit lane.
Não considerámos que uma redução de 20 km/h na velocidade num setor de bandeiras amarelas duplas constituísse uma redução de velocidade «significativa». Também não considerámos que a velocidade a que o piloto entrou na via de acesso às boxes fosse uma velocidade «muito» reduzida.
Os comissários As diretrizes de penalização para tal infração normalmente implicariam uma penalização de 10 posições na grelha de partida da corrida seguinte. No entanto, dado que o piloto tentou reduzir a sua velocidade e travar mais cedo, levámos isso em consideração como circunstância atenuante e impusemos uma penalização de 5 posições na grelha de partida.”
