GP Países Baixos F1: Lewis Hamilton 12º e ainda pode piorar…

Lewis Hamilton vai arrancar da 12ª posição da grelha de partida depois de não ter conseguido chegar à derradeira fase da qualificação, a Q3, o que não sucedia desde o GP da China e só aconteceu duas vezes este ano. O inglês da Mercedes vinha de uma sequência de cinco qualificação no top 5, três delas no top 3, uma, em Silverstone, na primeira linha da grelha, mas em Zandvoort as coisas não lhe correram bem e ainda podem ficar piores porque será investigado após a sessão por um potencial incidente de impedimento com Sergio Perez na Q1: “mudámos muito o setup esta noite, mas o carro ficou ainda mais difícil de pilotar. Foi uma sessão bastante frustrante. Estas coisas acontecem e agora não há nada a fazer.

Tudo correu mal a partir do momento em que sucedeu aquilo com o Pérez. Fiz o meu melhor para sair do caminho, estive o mais à esquerda possível, mas o timing foi mau. Foi um efeito dominó, foi de mal a pior”, disse no final.

FOTO: Philippe NANCHINO / MPSA