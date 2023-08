GP Países Baixos F1: Lesão de Daniel Ricciardo obriga a exames complementares no hospital | AutoSport

A continuidade de Daniel Ricciardo aos comandos do AT04 durante o resto do fim de semana do Grande Prémio dos Países Baixos está em dúvida.

Depois do acidente sofrido no início do segundo treino livre, quando evitou a colisão com o seu compatriota Oscar Piastri, Ricciardo queixou-se imediatamente no rádio sobre o seu pulso e foi levado ao centro médico do circuito de Zandvoort. No entanto, depois de terminada a sessão, foi confirmada a ida do piloto da AlphaTauri ao hospital para exames complementares.

Surpreendido pelo McLaren de Piastri danificado na trajetória exterior da curva 3 , Ricciardo travou, as rodas bloquearam e bateu nas proteções do traçado com o volante totalmente ‘trancado’ para a esquerda, queixando-se logo de seguida.

A FIA confirmou em comunicado que “Daniel Ricciardo foi transferido para o hospital local para ser submetido a mais exames, na sequência do seu acidente no TL2”.

Sobre este tema, Helmut Marko admitiu à Viaplay que “ainda não sabemos exatamente o que é, mas estava com muitas dores. O pulso sofreu uma lesão, mas temos de esperar por um diagnóstico. Está no hospital. Esta é uma situação nova para nós. Primeiro esperamos para ver como está o Ricciardo e se pode conduzir ou não. Depois discutimos isso [quem o substitui].”

