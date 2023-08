GP Países Baixos F1, Lando Norris: “segundo lugar é bom com este tipo de condições” | AutoSport

Lando Norris repetiu o segundo lugar que obteve na Grã-Bretanha, falou numa qualificação caótica, mas as coisas correram bem para o seu lado, só ‘perdendo’ para Max Verstappen. Amanhã o inglês deve olhar mais para trás, para George Russell e Fernando Alonso, pois Max Verstappen, mais cedo ou mais tarde, deve isolar-se. Já Alex Albon também pode ser um ‘outsider’ interessante: “Conseguir um segundo lugar é bom com este tipo de condições, de vez em quando podemos esperar que o Max (Verstappen) cometa um erro, mas não aconteceu. Mas estou muito contente a equipa fez um excelente trabalho, numa qualificação caótica, mas um novo 2º lugar é bom”, começou por dizer Norris que explicou ainda que “as qualificações são sempre stressantes, independentemente das condições de pista, e no final a primeira metade da minha volta foi excelente, mas a segunda foi das piores que fiz, portanto o 2º lugar foi bom”, disse Norris, que para amanhã: “vou desafiá-lo durante duas voltas, depois ele vai-se embora” disse Lando Norris, quanto às suas esperanças de dar luta a Verstappen amanhã.