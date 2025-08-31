GP Países Baixos F1, Lando Norris: “Reconfortante saber que o ritmo foi forte”

Lando Norris sofreu uma grande deceção no Grande Prémio da Holanda de 2025, abandonando a corrida em segundo lugar a oito voltas do final, com problemas na unidade motriz do seu monolugar. O abandono — o segundo da temporada — ocorreu enquanto ele perseguia o seu companheiro de equipa da McLaren e rival pelo título, Oscar Piastri, que acabou por vencer a sua sétima corrida do ano.

Norris, que acompanhou Piastri durante a maior parte da corrida, afirmou que se sentiu mais rápido em alguns momentos, admitindo ainda assim que ultrapassar era quase impossível em Zandvoort. Apesar do seu ritmo forte, o abandono deixa-o 34 pontos atrás de Piastri no campeonato, depois de estar apenas nove pontos atrás antes das férias de verão.

Norris disse que o revés estava “fora do seu controlo” e foi frustrante, mas tirou aspetos positivos do seu desempenho, destacando o seu ritmo e a capacidade de se manter perto de Piastri durante toda a corrida.

” Uma corrida difícil. Fiquei um pouco desapontado, mas no final não havia nada que eu pudesse fazer. É frustrante, mas está fora do meu controlo, por isso não havia nada que eu pudesse fazer. Não se pode fazer muito por aqui. Senti que estava um pouco mais rápido [do que Oscar], mas é preciso ser cerca de oito décimos mais rápido para ultrapassar por aqui e eu não estava oito décimos mais rápido”, disse Norris.

“Seguir a menos de dois segundos durante praticamente toda a corrida foi uma boa condução. Não podia pedir muito mais. Começa-se a sentir o ar sujo a cerca de quatro segundos. Estar a cerca de três ou dois, não esperava disso hoje. Acho que fiz um bom trabalho, mas isso não ajuda muito, não significa muito. Não significa que ganhei mais pontos, apenas é reconfortante saber que o ritmo foi forte, e estou ansioso pela próxima corrida.»