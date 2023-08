GP Países Baixos F1: Lando Norris e Max Verstappen separados por 0.02s no TL2 | AutoSport

Lando Norris acaba o primeiro dia de ação em pista do Grande Prémio dos Países Baixos como o piloto mais rápido, depois de ter batido Max Verstappen durante o segundo treino livre por 0.023s, um tempo mais rápido do que o alcançado pelo neerlandês na sessão inaugural.

Após a interrupção que cedo aconteceu devido a acidente sofrido pelos dois australianos do pelotão – Oscar Piastri e Daniel Ricciardo – as simulações de qualificação tiveram início, com Lando Norris como o piloto mais rápido, seguido de Max Verstappen e Alexander Albon, numa boa prestação do piloto da Williams.

Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda fecharam o grupo dos cinco pilotos mais rápidos, enquanto os Ferrari voltaram a ficar de fora do top 10.

Nos primeiros minutos Max Verstappen começou a liderar a tabela de tempos, com 1:12.449s com pneus médios, surgindo Sergio Pérez logo atrás. Seguiam-se os dois pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton à frente de George Russell.

Ainda nos primeiros minutos Nico Hülkenberg ficou sob investigação pelo CCD por possível impedimento a Verstappen na curva 13.

Apenas dez minutos decorridos do segundo treino livre do Grande Prémio dos Países Baixos e Oscar Piastri e Daniel Ricciardo bateram nas proteções do circuito de Zandvoort na curva 3. Não houve qualquer toque ou contacto entre ambos os pilotos, com Piastri a ter a colisão inicial e como resultado, para evitar bater no MCL60 do seu compatriota, Ricciardo travou e bateu nas proteções poucos metros antes do seu adversário. A sessão foi interrompida com bandeiras vermelhas e os dois pilotos devem perder o resto do treino, cujo relógio continuou a contar, enquanto os comissários de pista do traçado neerlandês tiveram que reposicionar as barreiras de proteção.

Depois da sessão recomeçar, passados cerca de 13 minutos da bandeira vermelha, os pilotos regressaram à pista com pneus macios e logo os tempos começaram a baixar e vários nomes passaram pela liderança da tabela de tempos.

Depois de Pérez, Logan Sargeant, Lance Stroll e Alexander Albon, passarem brevemente pelo topo da tabela de tempos – com tempos muito interessantes para os dois pilotos da Williams – Lando Norris passou para primeiro com o tempo de referência de 1:11.330s, enquanto Verstappen ficou a 0.238s do britânico da McLaren, sempre com pneus macios.

Os tempos de Carlos Sainz com o mesmo composto da Pirelli não foram suficientemente rápidos para alcançar o dez mais rápidos naquela altura, enquanto Charles Leclerc ainda só tinha rodado com pneus médios.

Max Verstappen voltou a forçar o andamento numa volta rápida, mas apenas o suficiente para encurtar a diferença para Norris e não para bater o seu adversário. O neerlandês ficou a 0.023s do piloto da McLaren.

Quando a sessão entrou nos últimos 20 minutos, entre o piloto mais rápido e o 16º, que era Carlos Sainz, a diferença era de 0.763s. O piloto da Ferrari conseguiu melhorar o seu registo nos dois primeiros setores, nesta altura, mas sem conseguir sair do fundo da tabela de tempos, enquanto Charles Leclerc montou pneus macios no seu SF-23 e ascendeu ao 11º lugar (+0.585). Piores registos do que o de Sainz, apenas os dois Haas, com vantagem para Kevin Magnussen neste particular.

Os restantes minutos serviram para simulação de corrida, com um bom desempenho de Verstappen com pneus macios bastante usados e também do piloto mais rápido desta sessão, Lando Norris, que com pneus duros novos nas últimas voltas mostrou um ritmo interessante.