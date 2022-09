GP Países Baixos F1, Lando Norris: “Dois contra um fica difícil” | AutoSport

Lando Norris terminou num positivo sétimo lugar em Zandvoort, à frente do seu antigo colega de equipa, Carlos Sainz, porém atrás do seu rival direto da Alpine, Fernando Alonso.

O piloto britânico estava contente com o resultado, mas fez questão de demonstrar o seu desagrado por estar sozinho a competir contra dois Alpine, devido à falta de competitividade de Daniel Ricciardo, que teve dificuldades em todo o fim-de-semana e não ajudou o britânico em nenhum parâmetro na corrida.

“Hoje foi bastante melhor do que eu esperava. Penso que o carro estava muito bom, mas tivemos azar com o safety-car e com o VSC, mas penso que se não fossem esses obstáculos tínhamos tido um dia muito positivo e tínhamos terminado à frente dos Alpine”.

“Quando tens o Ocon e o Fernando [Alonso] contra mim, eles podem fazer muito mais com diferentes estratégias, colocaram o Ocon a segurar-me posição um bocado, é tudo parte do plano deles”.

“Eles colheram os frutos, é o que consegues fazer quando tens dois contra um, para nós fica difícil”.

Lando Norris continua isolado no sétimo lugar da tabela de pilotos, com 82 pontos dos 101 da McLaren em 2022. Ricciardo apenas tem 19.