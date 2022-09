GP Países Baixos F1, Lando Norris contra os Alpine | AutoSport

Logo atrás de Russell na grelha encontra-se o McLaren de Lando Norris, que se tem demonstrado bastante competitivo em Zandvoort, contrariamente ao que se sucedeu em Spa-Francorchamps.

Para Norris, o sétimo lugar na grelha é um resultado particularmente importante, uma vez que ambos os pilotos da Alpine não conseguiram alcançar a Q3 e vão arrancar do 12º e 13º lugares.

Com as dificuldades de Daniel Ricciardo a persistirem agora em Zandvoort, com um abandono prematuro na Q1, a maior parte das esperanças aa equipa de Woking recaem sobre os ombros de Norris, com vista a encurtar os 20 pontos de diferença que a McLaren tem, neste momento, para a Alpine, no campeonato de construtores.

O arranque será, tal como para todos os outros pilotos, crucial para um potencial resultado positivo de Norris. O britânico de 22 anos alinha à frente de Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Lance Stroll, um trio de carros que habitualmente não tem tanto ritmo de corrida como o seu MCL36, mas que poderá ser difícil de ultrapassar se o piloto perder alguma posição quando as luzes se apagarem.

O grande objetivo de Norris será estabelecer uma distância significante para estes pilotos nas voltas iniciais, com vista a fazer uma corrida ‘solitária’, sem ter de andar envolvido em ‘batalhas’ por posições em corrida.