GP Países Baixos F1: Kevin Magnussen foi a primeira ‘vítima’ do piso molhado no TL3 | AutoSport

Apenas dez minutos decorreram no treino livre três do GP dos Países Baixos e um toque do Haas de Kevin Magnussen nas proteções do traçado de Zandvoort obrigou à bandeira vermelha.

Com a pista muito molhada, vários pilotos passaram por algumas dificuldades, como aconteceu com Max Verstappen, que por pouco evitou um toque nas proteções do traçado à saída da curva 3. O mesmo não conseguiu fazer Kevin Magnussen um pouco depois no mesmo local, logo após ter saído do pitlane com pneus intermédios.