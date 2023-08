GP Países Baixos F1: Kevin Magnussen arranca do pitlane | AutoSport

A Haas decidiu trocar componentes da unidade motriz no carro de Kevin Magnussen e estando em condição de parque fechado, o piloto terá de começar a corrida do GP dos Países Baixos da via de saída das boxes.

Em comunicado a FIA esclarece que a Haas passou a usar o quinto motor de combustão interna da temporada, o quinto turbo quinta centralina, o quinto MGU-H, a terceira bateria e a terceira centralina, além das caixas e cassetes da quinta caixa de velocidades, Componentes da transmissão, componentes de mudança de velocidades e outros componentes auxiliares, “sem a aprovação do Delegado Técnico da FIA durante parque fechado”. Como tal, o piloto tem de “iniciar a corrida a partir da via das boxes”.

Os Comissários Desportivos recordam que “os elementos da unidade motriz utilizados excedem o número permitido para a época de 2023”, assim como os restantes componentes.