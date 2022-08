GP Países Baixos F1: Kevin Magnussen “ansioso” pela estreia no renovado Zandvoort | AutoSport

Kevin Magnussen prevê uma corrida com bastantes ultrapassagens no GP dos Países Baixos devido às curvas em ‘banking’, naquela que será a sua primeira vez a pilotar no renovado circuito de Zandvoort.

Kevin Magnussen vai fazer a sua primeira corrida de Fórmula 1 em Zandvoort, o que aumenta a dificuldade para o piloto dinamarquês depois de um GP da Bélgica menos bem conseguido por parte da Haas. Apesar da estreia no circuito das dunas, Magnussen está ansioso pelo desafio.

“Pilotei na Fórmula 3 e antes disso, também na Fórmula Renault 2.0 e sempre adorei a pista. Mudou um pouco desde a última vez que lá pilotei, mas pelo que vi na televisão, ainda tem o mesmo tipo de carácter e continua a ser excitante”, disse Kevin Magnussen na antevisão da prova neerlandesa. “Cconduzir um carro de Fórmula 1 vai ser espectacular. É um daqueles lugares ícones das décadas de setenta e oitenta, por isso vai ser nostálgico ao conduzir um carro de Fórmula. Estou entusiasmado e ansioso por isso”.

Sobre as famosas curvas em ‘banking’, das quais o piloto diz ser fã, Magnussen explica que “significa que se pode usar trajetórias diferentes muito melhor para se poder sair da traseira do carro da frente e é melhor para corridas ‘roda-a-roda’ e ultrapassagens. Com estes novos carros, penso que Zandvoort vai ser uma das pistas onde vai ser mais fácil ultrapassar, por isso vamos ver mais como na Hungria”.

A corrida em Zandvoort será a segunda de três provas consecutivas depois das férias estivais, o que não proporciona muito tempo aos pilotos e equipa para analisarem os dados as corridas anteriores, que no caso da Haas não foi muito boa e com ambos os carros com as atualizações únicas de toda a época. No entanto, o piloto da equipa está confiante que podem aprender mais sobre o carro com o evoluir do fim de semana.

“Houve um encerramento nas fábricas de duas semanas em que ninguém conseguiu trabalhar, mas esperemos que ainda possamos dar um passo em termos de aprendizagem, no fim de semana”, salienta Magnussen. “É claro que isso vai continuar durante o resto do ano como aconteceu com o carro com que começámos a época – continuamos a tirar mais partido dele, o que foi bom – por isso espero que possamos ter o mesmo processo com esta atualização e continuamos a tirar mais tempo por volta”, concluiu o piloto.