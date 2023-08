GP Países Baixos F1: Günther Steiner não discutiu lugar na Haas com outros pilotos | AutoSport

A Haas confirmou ontem a manutenção de Nico Hülkenberg ao lado de Kevin Magnussen como pilotos para a próxima temporada. No entanto, logo no primeiro treino livre do Grande Prémio dos Países Baixos, o piloto alemão teve uma saída de pista, danificando a nova asa dianteira, um componente que faz parte do pacote de atualizações introduzidas nesta prova.

Sobre a manutenção da dupla de pilotos, Günther Steiner esclareceu que “depois de 3 ou 4 corridas ficamos muito convencidos que tínhamos uma boa dupla de pilotos. Nunca conversei com mais ninguém”, admitiu o chefe de equipa da Haas, explicando que “foi muito fácil” perceber que tinha a dupla de pilotos certa. “Claro que muita gente duvidou das suas capacidades por ter estado fora dois anos, mas sinceramente penso que está num nível melhor do que antes. Em termos de ser um ‘jogador’ em equipa, não podíamos estar melhor servidos do que com ele”.

A Haas precisa de resolver algumas questões no VF-23 para tentar obter outros resultados e somar mais pontos e para isso apresentou componentes novos em Zandvoort, mas o acidente de Hülkenberg na sessão inaugural podia ter atrasado o plano de desenvolvimento. “Ainda não sei se podemos reparar as peças que ficaram danificadas, só vi as imagens de televisão”, sublinhou Steiner. “A única coisa que nos pode prejudicar é termos apenas mais uma asa dianteira [novo componente] e podemos não querer usar no treino livre 2. Temos de fazer escolhas agora, porque temos pouco tempo, mas basicamente, do acidente não resultaram danos extensos. Claro que não ter um novo pacote em pista nunca é bom, mas não atrasa muito o nosso planeamento”, concluiu.

Foto: LAT Photo