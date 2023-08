GP Países Baixos F1: Günther Steiner “bastante chateado” após acidente de Kevin Magnussen | AutoSport

Kevin Magnussen ficou de fora de grande parte do derradeiro treino livre do Grande Prémio dos Países Baixos depois de bater nas barreiras de proteção do traçado de Zandvoort na saída da curva 3, danificando a nova asa dianteira da Haas, o que provocou desilusão em Günther Steiner.

O responsável da Haas já tinha indicado que a equipa tinha trazido poucas unidades da nova asa dianteira, que faz parte do pacote de atualizações introduzido na prova neerlandesa, depois do toque de Nico Hülkenberg no treino livre . Depois de mais um acidente de um piloto da equipa, Steiner reagiu mal.

“Fiquei bastante desapontado com isto numa volta de saída na curva 3”, disse o responsável da Haas à Sky. “Sabendo que só nos restam duas asas de ontem das nossas novas asas. Estou bastante chateado neste momento”.

Steiner explicou que “é uma configuração diferente e não era o que esperávamos, por isso temos de fazer mais testes para ver se isto funciona. O TL1 não foi muito mau, mas no TL2 não conseguimos o que queríamos e, obviamente, o Nico não estava com a nova asa dianteira, porque partiu uma”. O chefe de equipa diz esperar que haja ainda bom tempo para poderem aferir se o novo componente funciona no traçado neerlandês.