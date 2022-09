GP Países Baixos F1, George Russell: “Não foi o resultado que esperávamos” | AutoSport

George Russell deu seguimento à sua sequência de grandes resultados em 2022 com mais um pódio, fixando-se como o segundo melhor em Zandvoort.

Os engenheiros de George Russell optaram por parar o jovem britânico sob safety-car, colocando pneus macios, ao passo que o seu colega de equipa Lewis Hamilton tenha seguido com médios usados até ao final da corrida, que o atiraram da liderança para quarto lugar.

Verificou-se, portanto, que Russell tomou a decisão correta e, após ultrapassar o seu colega de equipa, segurou de forma bastante sólida o segundo lugar.

A Mercedes vai ter que fazer um rescaldo muito cauteloso e vai ter que lidar com um Hamilton furioso com as decisões da equipa, mas por agora, Russell quer desfrutar do pódio.

“Gostamos de nos manter por perto”, brincou Russell sobre a sua ultrapassagem a Hamilton na reta da meta, quando procurava subir ao segundo posto e os dois pilotos quase colidiam pela primeira vez como colegas de equipa na Mercedes.

“Como equipa hoje mostrámos um ritmo incrível, não era o resultado que esperávamos, mas vai dar-nos muita confiança para seguirmos em frente. É incrível ver três equipas diferentes no pódio, e estamos a aproximar-nos do topo”.