GP Países Baixos F1, George Russell: “acho que vamos ter uma boa luta com o Lando (Norris) o Alex (Albon)” | AutoSport

George Russell realizou uma boa qualificação, assegurando o terceiro lugar da grelha atrás de Max Verstappen e Lando Norris, dando sequência ao seu bom desempenho no TL3, em que foi segundo, sendo que, sabendo que Max Verstappen está imparável, é de opinião que vai ter uma boa luta pelo pódio na corrida de amanhã: “estou contente por estar aqui em terceiro, as minhas qualificações têm andado com muitos altos e baixos, preciso de um ‘reset’ e arrancar de terceiro amanhã é muito bom para tentar obter um pódio. A minha volta correu bem. temos dificuldades quando está muito molhado ou quando está seco, em aquecer os pneus, mas também sabemos que a fraquezas de sábado são a força de domingo, por isso penso que vai ser uma corrida entusiasmante, o Max (Verstappen) vai-se afastar mais acho que vamos ter uma boa luta com o Lando (Norris) o Alex (Albon)”, disse Russell, que se mostrou também feliz pela posição da Williams, revelando que Albon achava que o fim de semana iria ser mau e pelo que se vê com o quarto posto na grelha, longe disso: “Estou muito feliz pela Williams. Vi os rapazes na parede das boxes com um ar satisfeito com o desempenho. O Alex disse-me que eles iam ser uma porcaria, acho que ele percebeu isso um pouco mal!”