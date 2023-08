GP Países Baixos F1: Ferrari com dificuldades em Zandvoort | AutoSport

Nem Charles Leclerc nem o seu colega de equipa Carlos Sainz (que falhou o TL1 porque o piloto de reserva Robert Shwartzman esteve em pista, como parte da regra de cada equipa ter um jovem piloto em pelo menos duas sessões de treinos) pareceram particularmente confortáveis nas curvas ondulantes de Zandvoort.

A equipa está em sétimo lugar nas simulações de qualificação, a mais de meio segundo da frente e apenas marginalmente mais rápida em ritmo de corrida.

De acordo com os dados disponíveis, a Ferrari foi mais de meio segundo mais lenta do que a McLaren – a pior de todas as equipas – nas curvas de menor velocidade, mas foi a mais rápida de todas nas retas (cerca de 0,3s de vantagem). Isto sugere que não têm downforce suficiente com a sua configuração atual para serem competitivos aqui, pelo que se espera pelo TL3 para perceber se foi feito trabalho durante a noite.