GP Países Baixos F1: Ferrari a passar por um mau bocado…

Já o companheiro de equipa, Charles Leclerc fez algumas voltas, mas não foram nada de especial em termos de ritmo. De acordo com os dados, a Ferrari está sozinha em quarto lugar, 0,6s abaixo do ritmo de qualificação e 0,3s abaixo do ritmo de corrida.

Carlos Sainz diz que está efetivamente a fazer um fim de semana de Sprint depois de não ter feito qualquer volta significativa num TL1 molhado e depois não ter conseguido compensar isso como os seus rivais no TL2, quando surgiu um problema na caixa de velocidades do seu monolugar.

As coisas não estão a correr de feição para a Ferrari a maré não está claramente a seu favor. A Scuderia previu que o Grande Prémio dos Países Baixos pudesse ser um fim de semana difícil para a equipa – e é exatamente o que está a acontecer, com a equipa italiana a ter um treino de sexta-feira penoso.

