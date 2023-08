GP Países Baixos F1, Fernando Alonso: “uma corrida muito intensa” | AutoSport

Fernando Alonso regressou aos lugares de pódio depois de um bom desempenho na corrida do GP dos Países Baixos. Em condições de pista molhada mostrou ser um dos mais rápidos e começou cedo a traçar o caminho até ao segundo posto da classificação, quando na volta inaugural ultrapassou Alexander Albon e George Russell entre a curva 2 e 3 usando uma trajetória diferente dos seus adversários.

“Foi uma corrida muito intensa. Claro que no início, com as condições de pista molhada, fomos muito rápidos. Talvez tenhamos parado uma volta mais tarde, mas o mesmo que os líderes, e o carro estava a voar hoje. Muito fácil de conduzir. Nestas condições temos que ter um carro em que podemos confiar e eu confiei bastante hoje”, salientou o piloto espanhol, acrescentando que quando Zandvoort regressou ao calendário da F1 não pensou que pudesse voltar a subir ao pódio no circuito neerlandês, “porque não estava numa posição em que almejar isso, por isso hoje vai ser muito especial partilhar o pódio com o Max e o Pierre”.

Alonso explicou que esta corrida “foi uma daquelas em que é mais difícil para conseguir concentrar, manter o foco durante tanto tempo, mas este é um traçado muito especial, com tantos fãs e um ambiente que se vive, por isso senti-me muito concentrado”. O piloto da Aston Martin disse ainda que “pensei tentar uma manobra depois do recomeço, mas depois pensei que podia não conseguir sair do circuito [riso] e mantive a calma”.