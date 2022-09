GP Países Baixos F1: Fã retirado do circuito por causa de tocha | AutoSport

A FIA confirmou a retirada de um fã das bancadas do Circuito de Zandvoort por causa de uma tocha, proibidas durante todo o evento pela organização, e que levou mesmo à interrupção da sessão de qualificação. O engenho pirotécnico foi atirado para a pista entre as curvas 12 e 13 durante a Q2, levando a direção de corrida a suspender a sessão e a segurança do circuito neerlandês retirou do espaço o individuo, tendo sido, segundo os primeiros relatos, identificado mais tarde pelas autoridades.