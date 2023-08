GP Países Baixos F1, Daniel Ricciardo: “ou batia nele [Piastri] ou no muro” | AutoSport

De fora do que resta do Grande Prémio dos Países Baixos, Daniel Ricciardo pode ter uma recuperação de algumas semanas pela frente que o impossibilite de regressar aos comandos do AT04 em Monza, palco do próximo Grande Prémio de Itália.

A lesão sofrida no segundo treino livre deu-se quando Ricciardo teve de evitar bater no McLaren MCL60 de Oscar Piastri, que tinha batido nas proteções do traçado pouco tempo antes. O piloto da AlphaTauri travou, as rodas bloquearam, bateu nas proteções e choque provocou uma ‘chicoteada’ do volante, suficiente para fraturar o pulso esquerdo do australiano.

“O dia estava a correr bastante bem”, explicou Daniel Ricciardo em comunicado da equipa italiana. “Fizemos algumas alterações para o TL2 e as poucas voltas que fiz com o pneu duro antes do acidente foram boas; estávamos a melhorar. Naquela altura, estávamos bastante competitivos e eu sentia-me bem. Lembro-me de entrar na curva 3. Já tinha entrado na curva e vi o Piastri, por isso ou batia nele ou no muro”. Ricciardo deu conta que quando bateu “no muro, não tive tempo suficiente para tirar as mãos do volante, por isso o volante virou e bateu na minha mão”. O piloto australiano acrescentou que vai “tentar recuperar o mais rapidamente possível. Obviamente, gostaria de regressar em breve, mas também quero garantir que fazemos as coisas da forma correta, para regressar forte e competitivo”.

O seu regresso pode ser ainda demorado e o piloto pode ter ainda que ser submetido a uma cirurgia, algo sugerido pelo chefe de equipa Franz Tost, que em declarações ao canal Viaplay, disse que Ricciardo “não vai pilotar aqui e veremos o que vai acontecer em Monza, mas talvez tenha de ser operado. Os médicos decidirão nos próximos dias”.

Ricciardo desejou “felicidades à equipa” para o resto da prova de Zandvoort, afirmando que “é uma oportunidade para o Liam [Lawson] e desejo-lhe a ele e à equipa um fim de semana forte”.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool