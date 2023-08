GP Países Baixos F1: Crescimento da McLaren mantém-se… | AutoSport

Lando Norris esteve em boa forma no primeiro dia de Zandvoort, com o britânico a estabelecer o tempo mais rápido do dia no segundo treino, superando o favorito Max Verstappen.

Embora repetir a façanha na qualificação de hoje, sábado e depois batê-lo na corrida de domingo possa ser um passo demasiado longo, não há dúvida de que este McLaren está a funcionar incrivelmente bem numa pista curta que aglomera bastante o pelotão.

A McLaren está a 0.27s da Red Bull na qualificação e a pouco mais de 0.3s nos stints mais longos, o que, de acordo com os dados disponíveis, coloca a McLaren na luta pelas duas primeiras filas da grelha, e por um pódio no domingo.

O dia foi de 6ª feira ligeiramente ensombrado pelo acidente de Oscar Piastri, que lhe roubou tempo vital de pista no segundo treino livre. Foi o primeiro grande acidente do australiano desde a sua estreia este ano e logo quando parecia esperançado em continuar a tirar o máximo partido do que parece ser um carro muito rápido em Zandvoort.