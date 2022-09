GP Países Baixos F1, Christian Horner: “matematicamente ainda nada está decidido” | AutoSport

Através de mais uma conquista de Max Verstappen, a Red Bull voltou a vencer uma corrida e nos Países Baixos os principais adversários durante as 72 voltas do Grande Prémio foram os dois carros da Mercedes. A equipa de Milton Keynes soube sempre adaptar-se aquilo que acontecia em pista e ultrapassou todos os desafios para triunfar. O último grande momento foi o período de Safety Car e as paragens nas boxes, preferindo a Mercedes parar George Russell e manter os mesmos pneus no carro de Lewis Hamilton, quando os dois carros de Brackley estavam à frente de Verstappen, que tinha já parado.

Em declarações à Sky, Christian Horner salientou que a sua equipa esperava que a Mercedes fizesse um dos seus carros parar, mas não o de Russell.

“Não parar no Safety Car, deixaria-os depois à nossa mercê com os pneus macios. Pensei que manteriam o George em pista para defender e segurar o Max. Quando pararam o George, permitiu ao Max ter pista limpa para perseguir Lewis e com uma diferença nos compostos de pneus, ultrapassou-o rapidamente”.

Com mais uma conquista, a Red Bull, assim como Max Verstappen, têm uma mão no título, faltando apenas a confirmação matemática do título entre os construtores, mas Horner não quer fazer já a festa e é prudente em relação a este assunto. “Estamos numa boa posição e teríamos que fazer um grande esforço para perdermos a oportunidade [de conquistar o campeonato], mas matematicamente ainda nada está decidido. A nossa forma de trabalhar é pensar corrida a corrida e com o mesmo esforço”.

Mesmo sem querer fechar as contas de ambos os títulos, o responsável da Red Bull admitiu que a conquista do título de construtores é mais importante do que o de pilotos, ao contrário do que aconteceu no ano passado. A justificação é simples, a competição tem sido dominada pela mesma estrutura, a Mercedes, e Horner quer alterar esse paradigma.

Em relação à corrida de Sergio Pérez, Horner salientou que a escolha do piloto pelo composto que sentia mais à vontade, o médio, não foi a melhor e em retrospectiva deviam ter montado pneus macios para uma ponta final de corrida que permitisse ao piloto mexicano ultrapassar em pista Carlos Sainz e talvez pressionar Hamilton.