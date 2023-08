GP Países Baixos F1, Charles Leclerc: “um carro muito difícil de conduzir…” | AutoSport

Charles Leclerc terminou a qualificação nas barreiras de Zandvoort, isto depois de ter saído mais do que uma vez em frente pela escapatória de asfalto da curva 1, assumindo que o seu Ferrari tem sido “muito difícil de conduzir” em Zandvoort. O monegasco lamentou o mau comportamento do seu Ferrari SF-23 depois de ter batido na qualificação para o Grande Prémio dos Países Baixos, um incidente que o deixa em nono lugar na grelha.

Leclerc perdeu o controlo do seu carro na Curva 9 de Zandvoort na Q3, batendo nas barreiras a uma significativa velocidade, o que o levou a assistir ao resto da sessão a partir de uma cadeira de campismo junto à pista: “Tive duas voltas consecutivas e tentei dar o meu melhor, mas infelizmente não resultou. Tivemos um equilíbrio muito difícil e um carro muito difícil de conduzir durante todo o fim de semana. Ali, perdi a frente, depois a traseira, e não consegui fazer a curva…”

Questionado sobre se há alguma indicação do motivo pelo qual o carro tem sido tão difícil de guiar este fim de semana, disse: “Ainda não temos [nenhuma], não. Precisamos mesmo de investigar, porque estamos a ter muitas dificuldades com o equilíbrio do carro, o que torna tudo muito difícil para nós.”