GP Países Baixos F1, Charles Leclerc: “Era difícil fazer melhor” | AutoSport

Charles Leclerc volta a ver a desvantagem para Max Verstappen crescer e o título é cada vez mais uma miragem.

O piloto da Ferrari tinha diferentes ambições à partida para a corrida, mas admite que teria sido difícil fazer melhor face ao forte ritmo dos seus adversários.

“Para ser honesto era difícil fazer melhor, tivemos algum azar com o VSC e não sei se isso ia mudar alguma coisa. O Max foi muito forte hoje e os Mercedes estavam a voar com pneus duros, ao passo que nós tivemos dificuldades para nos adaptar a esses pneus, mas iremos analisar esses aspetos”.

Leclerc aproveitou o facto de Lewis Hamilton ter tido dificuldades para manter o ritmo com pneus usados e assegurou um lugar no pódio, após concretizar a manobra sobre o sete vezes campeão do mundo.

“O Lewis estava a ter dificuldades com os pneus usados e eu tinha mais aderência para o ultrapassar, mas ainda tive que gerir os pneus nas últimas voltas e não foi totalmente fácil, mas no final conseguimos o resultado que pretendíamos”.

O piloto da Ferrari está agora a 109 pontos de Verstappen na tabela de pilotos e em empate técnico com Sergio Pérez na segunda posição, após o mexicano não ter conseguido ir além do quinto lugar em Zandvoort.

“Como disse em Spa, a diferença é bastante grande, portanto vamos abordar corrida a corrida, analisar o nosso potencial e vamos ver o que é possível fazer”, concluiu Leclerc.