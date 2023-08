GP Países Baixos F1, Carlos Sainz: “só tenho que ficar satisfeito” | AutoSport

Carlos Sainz acabou por ser o piloto da Ferrari com melhor resultado obtido na sessão de qualificação do GP dos Países Baixos, uma vez que Charles Leclerc, que parecia um pouco mais rápido, bateu durante a Q3 e ficou sem poder discutir uma melhor posição na grelha de partida.

O sexto lugar para a grelha de partida acaba por ser um boa posição para começar a corrida, considera o piloto espanhol, admitindo que, em teoria, são a sexta força do pelotão no traçado de Zandvoort.

“Pensei que estivessemos na luta pela passagem à Q3 e terminar em sexto é um resultado decente, não cometemos erros, tivemos um desempenho decente, voltas decentes, aqui e ali… acho que temos de ficar satisfeitos com o sexto lugar na grelha”, explicou Sainz após a sessão. O piloto espanhol não considera ser possível um resultado muito melhor na corrida, por isso “se conseguir repetir amanhã, julgo que será um resultado decente. Este fim de semana Williams, McLaren, Red Bull, Mercedes e Aston Martin estão todos mais rápidos do que nós, o que nos coloca, mais ou menos, no 10ª ou 11º lugares. Por isso, começar de sexto amanhã já é uma boa posição”, concluiu.