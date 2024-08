GP Países Baixos F1, Carlos Sainz: “fomos mais rápidos do que esperava”

Carlos Sainz (Ferrari SF-24) fez uma boa corrida, terminou em quinto e contribuiu bastante para o grande resultado de conjunto da Scuderia face ao seu contexto atual, fazendo uma dos melhores resultados de conjunto do ano. Desde o Mónaco que a Ferrari não somava tantos pontos. O espanhol arrancou apenas da 11ª posição, mas fez tudo bem durante a corrida, terminando em quinto: “Ontem estávamos bastante lentos, a quase um segundo da pole, e bastante deprimidos, mas hoje o carro estava muito melhor. Avancei mais do que esperava, fomos mais rápidos do que esperava, o que mostrou a forte corrida que tivemos. Por tudo isto, vamos continuar a tentar, a esforçar-nos para compreender este carro complicado”, disse à Sky F1.

