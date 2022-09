GP Países Baixos F1, Carlos Sainz: corrida “foi uma confusão” | AutoSport

Foi um dia azarado para Carlos Sainz. O piloto da Ferrari sofreu um toque de Lewis Hamilton nos primeiros metros da corrida, que Mattia Binotto diz querer analisar se teve alguma relação com a falta de ritmo do espanhol durante a corrida, e a partir daí esteve envolvido em situações confusas.

Sainz foi penalizado pela saída da box que levou Fernando Alonso a ter de travar repentinamente e que ainda tocou no Ferrari, que segundo o piloto da Ferrari não merecia uma penalização porque teve de tomar uma ‘ação defensiva’ para não bater num mecânico da McLaren. O piloto diz que vai falar com a FIA sobre este episódio, mas vai também explicar o que se passou no pitstop (um momento em que a Ferrari errou e não tinha todos os pneus preparados para uma chamada tardia, como explicou o responsável da equipa) que envolveu Sergio Pérez e uma das pistolas da Ferrari. Os dois pilotos foram chamados ao colégio de comissários, porque existem dúvidas se a pistola estava dentro da área de trabalho dedicada à equipa italiana ou fora.

Para além disso, a ultrapassagem de Sainz a Esteban Ocon levantou dúvidas se tinha sido concluída sob bandeiras amarelas. A verdade é que o espanhol não foi penalizado nem o colégio de comissários informou que irá ouvir a equipa e piloto sobre esta matéria.

Sobre a sua corrida, Sainz explicou no final que “foi uma confusão. Tive problemas com o pitstop, a bandeira amarela [a ultrapassagem a Esteban Ocon, que penso ter-me safado por uma margem muito pequena, o ‘unsafe release’ que não foi um… saí corretamente, mas tive de me desviar de um mecânico da McLaren e se por tomar uma ação defensiva penalizam, é frustrante. Vou falar com a FIA, porque não percebi”.

Carlos Sainz não ficou nada satisfeito com o ritmo do carro em corrida, salientando as muitas dificuldades que sentiu durante o GP dos Países Baixos. “O que nos falta é ritmo de corrida. Não estou satisfeito como o carro se portou durante a corrida, era super complicado de conduzir, lutei para segurar a traseira e muito sobreaquecimento [dos pneus]. Na corrida o carro não foi forte”, concluiu.