GP Países Baixos F1: Bottas e Ocon eliminados | AutoSport

Com Alexander Albon (Williams- FW45/Mercedes) a terminar na frente uma Q1 em que a chuva baralhou muito as contas, com duas surpresas entre os eliminados, Valtteri Bottas (Alfa Romeo C43/Ferrari) e Esteban Ocon (Alpine A523/Renault), a que se juntaram Zhou Guanyu (Alfa Romeo C43/Ferrari), Kevin Magnussen (Haas VF-23/Ferrari) e Liam Lawson (AlphaTauri AT04/Honda).

Charles Leclerc (Ferrari SF-23) ‘safou-se’ por muito pouco e ‘atirou-se’ à equipa, com toda a razão, pois a Ferrari colocou-o em sério risco nos momentos finais da Q1. Olhando para os eliminados, Lawson não foi realmente uma surpresa, acabou por ficar um segundo e meio atrás do seu colega de equipa. Magnussen e Zhou perderam parte do TL3 depois de terem saído de pista e Ocon não conseguiu um bom tempo na sua última tentativa – nem colocou novos pneus intermédios. No entanto, Bottas foi a grande surpresa, uma vez que esteve bem no molhado no início.

Numa sessão que começou com muita água em pista, Alexander Albon (Williams- FW45/Mercedes) foi à gravilha o mesmo sucedendo com Max Verstappen (Red Bull RB19/RBPT), que ficou com problemas no carro e a rodar lento em pista. “Amigo, o que * se passa com o carro, está a derrapar por todo o lado!” dizia Max Verstappen que estava a ter dificuldades com os pneus intermédios, talvez com o aquecimento dos pneus.

A passagem pela gravilha não terá ajudado.

A pista ia melhorando a cada minuto que passava, até que Carlos Sainz (Ferrari SF-23) também saiu em frente na curva 1.

A trajetória estava a secar rapidamente, mas quase três segundos ainda separavam o pelotão a oito minutos do final da Q1. nesta altura com Oscar Piastri (McLaren MCL60/Mercedes) agora no topo e Liam Lawson (AlphaTauri AT04/Honda) em 20º.

A cinco minutos do final da Q1, Max Verstappen (Red Bull RB19/RBPT) rodava na frente depois de resolver os problemas iniciais.