GP Países Baixos F1: “Apesar das previsões, a corrida foi imprevisível até ao fim”, Pirelli

O Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1 revelou-se uma corrida de fortes emoções e reviravoltas inesperadas, culminando na vitória dominante de Oscar Piastri, da McLaren. O jovem australiano não só assegurou o seu primeiro Grand Slam na Fórmula 1, como também assistiu à ascensão histórica de Isack Hadjar, da Racing Bulls, ao seu pódio inaugural, enquanto Max Verstappen, o herói local, garantiu o segundo lugar.

A grande surpresa da tarde foi Isack Hadjar. Com apenas 20 anos, 11 meses e três dias, o jovem francês da Racing Bulls alcançou o terceiro posto, tornando-se o mais novo francês e o quinto mais jovem de sempre a integrar o top 3 na Fórmula 1. Este feito representa também o regresso da equipa italiana ao pódio, algo que não acontecia desde o Grande Prémio do Azerbaijão de 2021, então com Pierre Gasly.

A Estratégia dos pneus e a imprevisibilidade da corrida

A prova foi marcada por várias neutralizações, resultado de acidentes e desistências, que testaram a capacidade estratégica das equipas.

Grande Prémio dos Países Baixos 2025: Primeiro Grand Slam para Piastri e primeiro pódio para Hadjar

O Grande Prémio dos Países Baixos foi marcado por vários incidentes e fortes emoções, culminando na vitória de Oscar Piastri. Tendo partido da pole position, o australiano liderou toda a corrida, assinou a volta mais rápida e conquistou assim o primeiro Grand Slam da sua ainda curta carreira. Foi o seu nono triunfo, que lhe permitiu igualar o compatriota e seu manager, Mark Webber, bem como o colega de equipa Lando Norris, que foi forçado a abandonar a corrida. Para a McLaren, esta foi a 201.ª vitória, a quinta em Zandvoort.

Max Verstappen terminou em segundo lugar, e foi a primeira vez que o piloto da Red Bull subiu ao pódio desde o Grande Prémio do Canadá. Foi o seu quinto pódio em cinco corridas em Zandvoort, com três vitórias e dois segundos lugares. No terceiro posto, Isack Hadjar (Racing Bulls) conquistou o seu primeiro pódio na Fórmula 1, tornando-se o mais jovem francês, e o quinto mais jovem de sempre, a alcançar o top 3, com 20 anos, 11 meses e três dias. Para a equipa italiana, tratou-se também de um regresso ao pódio, o primeiro desde o Grande Prémio do Azerbaijão de 2021, então pela mão de Pierre Gasly.

O dia na pista

As três especificações de pneus slick foram utilizadas desde a partida. No arranque, 14 pilotos optaram pelos Médios, quatro pelos Macios e dois pelos Duros.

O composto C2 foi o mais utilizado, representando quase metade das voltas cumpridas (658 voltas, 48,28%), seguido do Médio (399, 29,27%) e do Macio (306, 22,45%). O stint mais longo foi realizado por Bearman, da Haas, que percorreu 53 voltas com os Duros, enquanto Verstappen completou 30 voltas com os Médios e Lawson liderou em número de voltas com os Macios (25).

Para Mario Isola – Diretor da Pirelli Motorsport: “Apesar das previsões anteriores em contrário, este Grande Prémio foi imprevisível até ao fim, especialmente devido às muitas neutralizações após acidentes e desistências. Piastri venceu não só porque tinha um carro muito bom, mas também porque geriu na perfeição todos os momentos cruciais, especialmente as três reiniciadas após os períodos de Safety Car.

No que respeita aos pneus, o dado mais positivo deste fim de semana é o facto de, apesar de termos trazido uma gama de compostos mais macia do que em 2024, todos os pneus se terem revelado competitivos em corrida, como se comprova na forma equilibrada em que foram utilizados (conforme os números acima). O Duro assumiu o papel principal, oferecendo um nível sólido de desempenho em stints muito longos, como demonstraram os dois pilotos da Haas, que cumpriram mais de dois terços da prova com um único jogo de C2. Curiosamente, este composto comportou-se melhor em corrida do que nas três sessões de treinos livres, permitindo aos pilotos atacar de imediato após os recomeços. Aqueles que, como os pilotos da McLaren e da Aston Martin, conseguiram guardar dois jogos para a corrida, beneficiaram dessa gestão. Quanto ao Médio e ao Macio, os níveis de desempenho foram bastante semelhantes, o que é significativo, sobretudo no caso do composto mais macio.

Agora seguimos para o Grande Prémio caseiro da Pirelli, onde celebraremos com os adeptos o marco histórico atingido hoje: 500 participações em Grandes Prémios de Fórmula 1, o que nos torna o fornecedor de pneus com mais presenças na categoria-rainha do desporto motorizado. É motivo de orgulho e o resultado da paixão, do conhecimento e da dedicação de tantas mulheres e homens da Pirelli desde os anos 50. A partir de Monza, começamos uma nova contagem!”

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA