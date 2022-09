GP Países Baixos F1: Alpha Tauri defende-se das acusações nas redes sociais | AutoSport

O “caso” de Yuki Tsunoda deu que falar nas redes sociais, mas a Alpha Tauri já respondeu às suspeitas levantadas.

O piloto japonês queixou-se de que uma roda tinha sido mal apertada, com a equipa a ver nos seus dados que estava tudo bem e que o piloto podia regressar às boxes. Tsunoda regressou, trocou de pneus, voltou à pista, mas ficou novamente parado com um problema de diferencial. Algumas vozes nas redes sociais levantaram-se apontando o dedo à Alpha Tauri por ter feito jogo com a Red Bull, para beneficiar Max Verstappen na troca de pneus. Ora a equipa usou as redes sociais para desmentir essa teoria.

“É muito frustrante ler a linguagem e alguns comentários feitos à nossa equipa e à diretora da estratégia da Red Bull Hannah Schmitz. Tal comportamento não pode ser tolerado e falar de jogo sujo é inaceitável, falso e desrespeitoso connosco e com a Hannah. Sempre competimos independentemente, de forma justa, com o mais elevado nível de respeito e desportivismo. O Yuki [Tsunoda ] teve uma falha que não detetamos imediatamente, o que levou à paragem em pista. Insinuar algo diferente é insultuoso e incorreto”.