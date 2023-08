GP Países Baixos F1: Alexander Albon cauteloso | AutoSport

Mesmo depois de ter terminado o primeiro dia de treinos do Grande Prémio dos Países Baixos dentro do top 5, Alexander Albon continua cauteloso e chama a atenção para o que as restantes equipas não mostraram na sexta-feira, resguardando-se para o dia da qualificação e o da corrida.

“Foi muito bom, mas já vimos isto antes. Não sabemos o que fazem as outras equipas, por isso é sempre uma incógnita”, explicou o piloto da Williams após o segundo treino livre, uma sessão em que acabou com o terceiro tempo mais rápido. “Desde o primeiro treino livre que senti que o carro estava bem. No primeiro treino o ritmo nas simulações de corrida foi forte, no segundo um pouco menos, mas não é surpreendente. Tenho a certeza que toda a gente vai mostrar mais ritmo amanhã [hoje]. Obviamente, vamos tentar aguentar e manter esta posição”.

Albon salientou que “toda a gente escondeu qualquer coisa”, mas tem a certeza que “acabou por ser um bom dia” para si e para a Williams. “Mesmo que estivéssemos mais leves ou pesados [nas simulações nos treinos], estivemos bem. Continuamos a ter um pelotão com diferenças muito curtas. Não estou pessimista, até estou muito otimista”, concluiu o piloto.