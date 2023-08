GP Países Baixos F1, Alex Albon: “o nosso melhor fim de semana até agora” | AutoSport

Alexander Albon terminou o GP dos Países Baixos com um sabor amargo apesar do oitavo posto final. Afirmando que teria sido possível o sexto lugar caso tivesse parado um pouco antes quando começou a chover na fase final da corrida, o piloto da Williams sublinha que se sentiu muito bem no FW45 e que o fim de semana passado foi o melhor da equipa durante esta temporada.

Um erro que custou o sexto lugar final, considera Albon sobre o facto de ter continuado em pista com pneus slicks quando se abateu a chuva intensa no circuito de Zandvoort. “Perdemos para os outros carros, em parte por culpa minha, penso eu. Fiz meia volta e pensei ‘eles fizeram a paragem demasiado cedo, já os apanhei’”, explicou o piloto da Williams sobre a paragem à volta 61, uma volta depois do que todos os adversários que terminaram à sua frente, com exceção dos dois pilotos da Red Bull. “Depois, em três curvas, ficou tudo alagado. Passou de pneus slicks para chuva em 20 segundos. Foi isso”.

Albon apontou também mais um pequeno deslize coletivo da Williams. “Não fizemos o melhor que podíamos ter feito, que foi parar cedo [quando começou a chover logo após o arraque da corrida] para o pneu intermédio, mas depois fizemos a coisa certa, que foi ficar em pista e aguentar o ritmo e fazer durar [os pneus macios]”, salientou o piloto. “Fizemos um ótimo turno com os pneus macios e um ótimo turno com os pneus médios”.

Como tal, Alexander Albon não tem dúvida que “foi o nosso melhor fim de semana até agora. Nunca tive uma sensação tão boa no carro no meu tempo na Williams. Acho que tivemos um pouco de azar porque não arriscamos tanto como os outros e colocámos os intermédios”, concluiu.