GP Países Baixos F1: Alex Albon desqualificado

O piso do carro irregular foi o principal motivo da exclusão de Alex Albon da qualificação do GP dos Países Baixos de F1. O piso do Williams encontrava-se mais largo do que o permitido pelos regulamentos da FIA.

O anglo-tailandês tinha conseguido um bom oitavo lugar na qualificação, mas perdeu a posição devido à irregularidade técnica. Curiosamente, há discrepância nas medições, pois enquanto a Williams argumenta que as suas próprias medições indicavam que o carro estava dentro dos limites, a FIA, que utiliza os seus próprios equipamentos, encontrou uma discrepância. E esta é que conta…

Recorde-se que a Williams introduziu diversas melhorias no carro para este fim de semana, incluindo o piso em questão, com o objetivo de melhorar o desempenho, mas agora surgiu a punição e isso tem consequências, pois Albon será obrigado a largar do fundo da grelha, e os pilotos atrás de si ganharão, logicamente, uma posição.

Entretanto, a Williams conseguiu que Logan Sargeant, que não participou da qualificação devido a um acidente no TL3, fosse autorizado a disputar a corrida.