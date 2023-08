GP Países Baixos F1: Albon surpreendeu e Sargeant comprovou bom andamento da Williams | AutoSport

Foi um resultado que surpreendeu o próprio Alexander Albon, mas o piloto da Williams já tinha dado sinais muito positivos durante os treinos e a Q1 e Q2.

A conquista da quarta posição da grelha de partida por Albon, assim como a passagem de Logan Sargeant à Q3 pela primeira vez esta temporada, comprovou o ritmo do FW45 em Zandvoort. São passos importantes da equipa de Grove e que se juntam a outros que tem dado durante o ano e até nas temporadas anteriores.

O piloto tailandês sublinhou o trabalho efetuado pela equipa no seu carro, já o seu companheiro de equipa celebrou a passagem à Q3 com um acidente sofrido. Não pôde mostrar mais do que isso, mas fica a impressão que em ritmo de qualificação o norte-americano podia ter alcançado mais do que o 10º posto.